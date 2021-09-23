Луис Суарес забивал голы на каждой из 90 минут

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Луис Суарес забивал голы на каждой из 90 минутФото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Два гола форварда сборной Уругвая Луиса Суареса во вторник принесли мадридскому "Атлетико" волевую победу в матче с "Хетафе" в 6-м туре Ла Лиги (2:1).

Луис сравнял счет на 78-й минуте, а на 91-й минуте забил победный мяч.

До матча с "Хетафе" уругваец отличался на всех минутах основного времени на протяжении своей карьеры, кроме 78-й. Теперь у него есть забитые голы на всех минутах из 90.

Также форвард забивал в дополнительное время первого тайма (один раз на 1-й добавленной минуте, дважды – на 2-й) и в компенсированное время второго тайма (по пять раз на 1-й и 3-й добавленных минутах, четыре раза – на 2-й, по разу – на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й минутах).

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