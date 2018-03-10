Луис Суарес забивал всем командам Ла Лиги, с которыми играл

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Луис Суарес забивал всем командам Ла Лиги, с которыми играл

Форвард "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Малаги" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, как сообщает Opta, 31-летний уругваец забил всем командам Ла Лиги, с которыми он играл.

Суарес огорчил своими голами уже 25 испанских команд, отличившись в сумме 106 раз.

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