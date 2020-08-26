Луиш Фигу высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
Экс-игрок "Барселоны" Луиш Фигу рассказал, что думает о решении капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
"Вот это да! Ещё один исторический момент!" - написал португалец в твиттере.
Uau!! Otro momento histórico!!! https://t.co/aX12rTos4U— Luís Figo (@LuisFigo) August 25, 2020
Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси.
Напомним, 33-летний Месси сообщил, что может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Не пропустите: Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Гранада
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|12
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|Осасуна
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|Алавес
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|20
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|20
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