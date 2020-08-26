Луиш Фигу высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Экс-игрок "Барселоны" Луиш Фигу рассказал, что думает о решении капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

"Вот это да! Ещё один исторический момент!" - написал португалец в твиттере.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси.

Напомним, 33-летний Месси сообщил, что может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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