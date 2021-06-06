Луиш Кампуш близок к получению должности в "Реале"

Как сообщает L'Equipe, в ближайшее время мадридский "Реал" должен объявить о назначении Луиша Кампуша на должность спортивного директора клуба. По информации источника, контракт с 56-летним португальским специалистом уже был подписан.

Напомним, что последним местом работы Луиша Кампуша был французский "Лилль". Должность спортивного директора "догов" португалец оставил в декабре прошлого года после трех с половиной лет работы.

Также Кампуш работал в структуре "Монако", а также работал тренером в ряде португальских клубов. В мадридском "Реале" португалец был главой скаутского отдела в период работы в клубе Жозе Моуринью.

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