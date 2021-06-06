Луиш Кампуш близок к получению должности в "Реале"

Теги реал мадрид

Луиш Кампуш близок к получению должности в "Реале"Как сообщает L'Equipe, в ближайшее время мадридский "Реал" должен объявить о назначении Луиша Кампуша на должность спортивного директора клуба. По информации источника, контракт с 56-летним португальским специалистом уже был подписан.

Напомним, что последним местом работы Луиша Кампуша был французский "Лилль". Должность спортивного директора "догов" португалец оставил в декабре прошлого года после трех с половиной лет работы.

Также Кампуш работал в структуре "Монако", а также работал тренером в ряде португальских клубов. В мадридском "Реале" португалец был главой скаутского отдела в период работы в клубе Жозе Моуринью.

Также не пропустите: Президент "Интера" назвал причины ухода Конте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов