Луиш Нету близок к уходу из "Зенита"

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Луиш Нету близок к уходу из "Зенита"

Защитник "Зенита" Луиш Нету близок к уходу из питерского клуба, сообщает A Bola.

По сведениям издания, трансфер 30-летнего португальца форсирует лиссабонский "Спортинг". Изначально "львы" намеревались подписать футболиста следующим летом, однако теперь рассчитывают купить его в январе.

Нету уже прошёл медобследование в "Спортинге" и согласовал с клубом трёхлетний контракт.

"Зенит" ждёт предложений по своему игроку, который через полгода станет свободным агентом.

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