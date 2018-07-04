Луиш Нету: "Вполне возможно, что в финале встретятся Россия и Бразилия"

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Луиш Нету: "Вполне возможно, что в финале встретятся Россия и Бразилия"Защитник питерского "Зенита" Луиш Нету высказался о выступлении сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Рад за сборную России, а особенно за "зенитовцев", которые там выступают. Желаю им удачи в игре с Хорватией: теперь возможно все. Вполне возможно, что в финале встретятся Россия и Бразилия", - приводит слова 30-летнего бека официальный сайт его клуба.

Напомним,  Кокорин сделал прогноз на матч Россия - Хорватия. | soccernews.ru

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