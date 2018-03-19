Луисом Энрике интересуется клуб из Ла Лиги

Теги атлетико мадридлуис энрике

Луисом Энрике интересуется клуб из Ла Лиги"Атлетик" из Бильбао заинтересовался услугами известного тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона".

Как информирует sport.es, в приглашении 47-летнего специалиста на тренерский мостик своей команды заинтересован лично президент баскского клуба Хосу Уррутия. Двумя другими претендентами на замену нынешнему наставнику "Атлетика" Хосе Анхелю Сиганде называются Эдуардо Бериццо, уволенный в конце прошлого года из "Севильи", и Томас Тухель, летом ушедший из дортмундской "Боруссии".

Напомним, вчера "Атлетик" уступил "Барселоне". | soccernews.ru

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