Луисом Энрике интересуется клуб из Ла Лиги

"Атлетик" из Бильбао заинтересовался услугами известного тренера Луиса Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона".

Как информирует sport.es, в приглашении 47-летнего специалиста на тренерский мостик своей команды заинтересован лично президент баскского клуба Хосу Уррутия. Двумя другими претендентами на замену нынешнему наставнику "Атлетика" Хосе Анхелю Сиганде называются Эдуардо Бериццо, уволенный в конце прошлого года из "Севильи", и Томас Тухель, летом ушедший из дортмундской "Боруссии".

Напомним, вчера "Атлетик" уступил "Барселоне". | soccernews.ru