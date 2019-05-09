Луису Суаресу предстоит лечь под хирургический нож
Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летнему уругвайцу предстоит операция на мениске правого коленного сустава. Точные сроки возвращения футболиста пока неизвестны.
Напомним, что во вторник Суарес сыграл все 90 минут в полуфинальной игре Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
В этом сезоне Суарес провел 49 игр, в которых отметился 25 голами и 13 ассистами.
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|36
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|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
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|20
|Уэска
|36
|30