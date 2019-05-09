Луису Суаресу предстоит лечь под хирургический нож

Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летнему уругвайцу предстоит операция на мениске правого коленного сустава. Точные сроки возвращения футболиста пока неизвестны.

Напомним, что во вторник Суарес сыграл все 90 минут в полуфинальной игре Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).

В этом сезоне Суарес провел 49 игр, в которых отметился 25 голами и 13 ассистами.

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