Луису Суаресу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" предложил уругвайскому нападающему "Барселоны" Луису Суаресу зарплату в размере 10 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить форварду 14-15 миллионов евро, которые он получает в "Барселоне". Поэтому уругвайцу придется пойти на уменьшение оклада, если он согласится присоединиться к "Ювентусу".

33-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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