Луиз: "Челси" может побороться за любой титул"

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Луиз: "Челси" может побороться за любой титул"

Защитник "Челси" Давид Луиз  заявил, что лондонский клуб может побороться за любой титул. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ранее стало известно, что футболист продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

"Новый контракт много значит для меня. Я очень счастлив в этом клубе. Мне нравится "Челси". У меня много амбиций, хочу показать, что еще многое могу. Мы можем бороться за любой титул", - сказал Луиз.

В минувшем сезоне 32-летний игрок участвовал в 36 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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