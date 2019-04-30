Луиз: "Когда я слышу гимн Лиги чемпионов, то очень скучаю"

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Луиз: "Когда я слышу гимн Лиги чемпионов, то очень скучаю"

Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, что очень скучает по Лиге чемпионов и надеется выступать там.

"Я скучаю по Лиге чемпионов. Там очень хорошо играть. Там ты играешь с лучшими командами в мире, лучшими тренерами и игроками.

Я смотрю очень много футбола и, когда играет гимн Лиги чемпионов, я скучаю", - сказал Луис.

До конца чемпионата Англии осталось 2 тура, "Челси" располагается на 4 позиции, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

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