Луиз: "Когда я слышу гимн Лиги чемпионов, то очень скучаю"
Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, что очень скучает по Лиге чемпионов и надеется выступать там.
"Я скучаю по Лиге чемпионов. Там очень хорошо играть. Там ты играешь с лучшими командами в мире, лучшими тренерами и игроками.
Я смотрю очень много футбола и, когда играет гимн Лиги чемпионов, я скучаю", - сказал Луис.
До конца чемпионата Англии осталось 2 тура, "Челси" располагается на 4 позиции, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.
А еще: "Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14