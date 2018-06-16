Луиз может перейти в "Наполи"

"Наполи" намерен приобрести защитника "Челси" Давида Луиза.

31-летний бразилец лично заинтересовал нового главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне защитник провел 17 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил два мяча.

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