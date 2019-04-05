Луиз отказался от контракта с катарским клубом

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Луиз отказался от контракта с катарским клубом

Игрок "Челси" Давид Луиз отказался от предложения из Катара. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе. На данный момент игрок зарабатывает 151 тысячу евро в неделю. Катар предлагал Луизу увеличить оклад в два раза. 

Ранее сообщалось, что в бразильце также заинтересован "Палмейрас".

Игрок перешел в "Челси" из "ПСЖ" летом 2016 года. Контракт действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.  

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