Луиз отказался от контракта с катарским клубом

Игрок "Челси" Давид Луиз отказался от предложения из Катара. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе. На данный момент игрок зарабатывает 151 тысячу евро в неделю. Катар предлагал Луизу увеличить оклад в два раза.

Ранее сообщалось, что в бразильце также заинтересован "Палмейрас".

Игрок перешел в "Челси" из "ПСЖ" летом 2016 года. Контракт действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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