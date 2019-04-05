Луиз отказался от контракта с катарским клубом
Игрок "Челси" Давид Луиз отказался от предложения из Катара. Об этом сообщает Evening Standard.
По данным источника, 32-летний футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе. На данный момент игрок зарабатывает 151 тысячу евро в неделю. Катар предлагал Луизу увеличить оклад в два раза.
Ранее сообщалось, что в бразильце также заинтересован "Палмейрас".
Игрок перешел в "Челси" из "ПСЖ" летом 2016 года. Контракт действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14