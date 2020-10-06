Лука Джорджевич близок к уходу из "Локомотива"

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Черногории Лука Джорджевич в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, "железнодорожники" готовы отпустить игрока в аренду. Главным претендентом на футболиста является екатеринбургский "Урал".

26-летний Джорджевич выступает за "Локомотив" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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