Лука Джорджевич близок к уходу из "Локомотива"
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Черногории Лука Джорджевич в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, "железнодорожники" готовы отпустить игрока в аренду. Главным претендентом на футболиста является екатеринбургский "Урал".
26-летний Джорджевич выступает за "Локомотив" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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