Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Андерлехте"

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Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Андерлехте"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Андерлехте". Об этом сообщает "Чемпионат".

Джорджевич перешел "Зенит" летом 2012 года. Его трансферная стоимость - 4 миллиона евро.

С 2018 и 2019 году он провел в аренде в тульском "Арсенале". В минувшем сезоне он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2020 года.

Ранее футболист играл в "Моргене", "Твенте", "Сампдории" и "Понферрадине".

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