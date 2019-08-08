Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Андерлехте"
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в "Андерлехте". Об этом сообщает "Чемпионат".
Джорджевич перешел "Зенит" летом 2012 года. Его трансферная стоимость - 4 миллиона евро.
С 2018 и 2019 году он провел в аренде в тульском "Арсенале". В минувшем сезоне он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2020 года.
Ранее футболист играл в "Моргене", "Твенте", "Сампдории" и "Понферрадине".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0