Лука Джорджевич перешел из "Локомотива" в тульский "Арсенал"
Московский "Локомотив" объявил о переходе черногорского нападающего Луки Джорджевича в тульский "Арсенал".
"Канониры" арендовали футболиста до окончания сезона-2020/2021. Следующим летом тульский клуб будет иметь приоритетное право выкупа трансфера форварда. Стоит отметить, что Джорджевич ранее уже играл за "Арсенал" с 2017 по 2019 годы.
26-летний Джорджевич выступал за "Локомотив" с 2019 года, провел за клуб пять матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Могрен", "Зенит", "Твенте", "Сампдорию" и "Понферрадину". За сборную Черногории сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Чемпион Черногории, обладатель Суперкубка России.
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