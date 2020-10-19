Лука Джорджевич рассказал о реабилитации после травмы
Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич, играющий на данный момент в тульском "Арсенале" в аренде, рассказал о восстановлении после травмы.
18 Октября 2019. Игра Ахмат-Локо: попытка дриблинга и темнота ... операция, боль, месяцы проходят, снова учусь ходить, легкий бег, более быстрый бег, и все время с той же мечтой, чтобы снова вернуться на поле. 365 дней спустя я снова здесь. Готов принести счастье себе и всем, кто меня любит. Пять месяцев назад у меня появилась еще одна мотивация, два красивых глаза, которые смотрят на меня, и я не могу их разочаровать. Огромное спасибо всем, кто был со мной в самый трудный момент в моей карьере, людям, которые действительно продолжали верить в меня и поддерживали меня. Доктору Кугату и его сотрудникам, Мики, Исакку, Альберто, Ивану, Никите! И, конечно же, огромная благодарность моей самой большой поддержке на протяжении всей моей жизни, моей любви Йоване, моим родителям, моему брату, моим друзьям. Мы вчера выиграли, трава пахнет прекрасно и я жду не дождусь каждую следующую игру! Спасибо, Тула!
"Игра "Ахмат" - "Локо": попытка дриблинга и темнота… Операция, боль, месяцы проходят, снова учусь ходить, легкий бег, более быстрый бег, и все время с той же мечтой, чтобы снова вернуться на поле.
365 дней спустя я снова здесь. Готов принести счастье себе и всем, кто меня любит. Пять месяцев назад у меня появилась еще одна мотивация, два красивых глаза, которые смотрят на меня, и я не могу их разочаровать.
Огромное спасибо всем, кто был со мной в самый трудный момент в моей карьере, людям, которые действительно продолжали верить в меня и поддерживали меня. Доктору Кугату и его сотрудникам, Мики, Исакку, Альберто, Ивану, Никите!
И, конечно же, огромная благодарность моей самой большой поддержке на протяжении всей моей жизни, моей любви Йоване, моим родителям, моему брату, моим друзьям. Мы вчера выиграли, трава пахнет прекрасно и я жду не дождусь каждую следующую игру! Спасибо, Тула!" - написал футболист в инстаграме.
26-летний Джорджевич выступал за "Локомотив" с 2019 года, провел за клуб пять матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Могрен", "Зенит", "Твенте", "Сампдорию" и "Понферрадину". За сборную Черногории сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Чемпион Черногории, обладатель Суперкубка России.
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