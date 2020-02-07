Лука Готти: "У "Удинезе" есть потенциал"

Главный тренер "Удинезе" Лука Готти высказался о предстоящем матче 23-го тура Серии А с "Брешией".

По мнению специалиста, команда способна обыграть своего соперника в этой встрече.

"У "Удинезе" большой потенциал, но мы пока не превратили его в потенциал, поэтому пока рано говорить. В первой встрече "Брешия" поставила нас в сложное положение. Я хорошо знаю Диего Лопеса, он еще не успел подстроить команду под себя, но вы увидите его в деле. Он объединит игроков и поставит перед ними реальную цель", - сказал Готти.

Матч состоится в воскресенье, 9 февраля. Начало - в 17:00 (мск).

Отметим, что "Удинезе" проиграла последние три игры подряд. Клуб располагается на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

А еще: МВД направило на экспертизу высказывания Э. Запашного в адрес футбольных фанатов | http://soccernews.ru