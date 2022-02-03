Лука Каттани прокомментировал заявку "Спартака" на плей-офф Лиги Европы

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Лука Каттани прокомментировал заявку "Спартака" на плей-офф Лиги Европы

Фото: сайт "Спартака"\Автор неизвестен

Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани прокомментировал заявку красно-белых на плей-офф Лиги Европы.

"Сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена.

Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно.

На момент определения стратегии перед открытием зимнего трансферного окна мы еще не знали, чем разрешится ситуация с Самуэлем Жиго. Этот случай потребовал особенного подхода. Мы понимали, что такая сделка ограничит нашу дозаявку в список А до двух игроков. Однако, учитывая интересы игрока, мы не имели права лишать его возможности сделать новый важный шаг в карьере.

Необходимо было выполнить три условия: укрепить команду футболистами, способными давать результат уже сейчас; сделать задел на будущее, пригласив перспективных молодых ребят; отдать должное Самуэлю, который уже дал многое клубу и может дать еще.

Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке. Однако важно понимать, что все сделки, совершенные нами в последние недели, — это часть более широкой и глубокой стратегии, которую мы продолжим реализовывать в летнее трансферное окно. И уже этой зимой мы постарались действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимые баланс и стабильность состава", - сказал Каттани пресс-службе "Спартака".

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