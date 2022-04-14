Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Реал Мадрида" Лука Модрич официально признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что 36-летний хавбек провел на поле все 120 минут в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против лондонского "Челси" (2:3). Отметим, что благодаря победе в первом матче со счетом 3:1 "Мадрид" вышел в полуфинал.

На 80-й минуте отдал ассист на Родриго передачей тривелой, а в последствии этот гол стал лучшим на неделе в ЛЧ.

Также на награду претендовал Рауль Альбиоль из "Вильярреала", Джон Стоунз из "Манчестер Сити" и Константинос Цимикас из "Ливерпуля".

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