Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов

Теги лука модричлига чемпионов уефареал мадрид

Лука Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Реал Мадрида" Лука Модрич официально признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что 36-летний хавбек провел на поле все 120 минут в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против лондонского "Челси" (2:3). Отметим, что благодаря победе в первом матче со счетом 3:1 "Мадрид" вышел в полуфинал.

На 80-й минуте отдал ассист на Родриго передачей тривелой, а в последствии этот гол стал лучшим на неделе в ЛЧ.

Также на награду претендовал Рауль Альбиоль из "Вильярреала", Джон Стоунз из "Манчестер Сити" и Константинос Цимикас из "Ливерпуля".

Также не пропустите: Румменигге назвал заслуженным вылет "Баварии" от "Вильярреала" из ЛЧ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы даты проведения стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной Украины

Названы даты проведения стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов