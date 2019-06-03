Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии

По данным футбольной ассоциации Хорватии лучшим футболистом страны стал полузащитник "Реала" и капитан сборной Лука Модрич.

Напомним, 33-летний хавбек выступает за сборную Хорватии с 2006 года. На ЧМ-2018 национальная команда, капитаном которой был Модрич, заняла второе место, проиграв Франции (2:4). Футболист также является обладателем "Золотого мяча".

В нынешнем сезоне он участвовал в 34 матчах в Ла Лиге, отметившись 3 голами и 7 ассистами.

8 июня Хорватия сыграет с Уэльсом, 11-го - с Тунисом. Матчи пройдут в рамках квалификационных матче Евро-2020.

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