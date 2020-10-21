Лука Модрич прокомментировал сенсационное поражение "Реала" от "Шахтера"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился мнением о поражении команды в матче 1-го группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (2:3).

"Нам не на что жаловаться. "Реал" должен играть лучше в других матчах. Мы плохо начали матч, потом заиграли лучше, но этого было недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Это тяжелое поражение, но впереди еще много матчей", - приводит слова Модрича Marca.

Победу украинскому клубу принесли голы Тете, Манора Соломона и автогол Рафаэля Варана. В составе королевского клуба отличились Лука Модрич и Винисиус Жуниор.

Не пропустите: Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса". | http://soccernews.ru