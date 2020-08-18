Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"

Теги челситоттенхэмлука модрич

Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал, что в 2011 году им активно интересовался лондонский "Челси".

"После окончания сезона-2010/2011 агенты сообщили, что меня хочет купить "Челси". Я приехал в Ниццу, где была яхта Абрамовича. Нас встретили около 20 человек, который были службой безопасности. Но как только на палубу вышли Абрамович, его жены и сын, охрана словно испарилась. 

На тот момент я провел три успешных сезона в "Тоттенхэме", но хотел бороться за трофеи. Я не верил, что это возможно в составе "шпор", поэтому хотел перейти в более сильный клуб. Я сказал Абрамовичу, что переговоры будут сложными. Когда я вернулся в "Тоттенхэм", президент клуба сказал мне, что у меня действующий контракт и шансов на трансфер нет", - приводит слова Модрича The Guardian.

В итоге Модрич летом 2012 года перешел в мадридский "Реал" за 35 миллионов евро. Хавбек выступает за королевский клуб до сих пор.

Не пропустите: "Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов