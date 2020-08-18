Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал, что в 2011 году им активно интересовался лондонский "Челси".
"После окончания сезона-2010/2011 агенты сообщили, что меня хочет купить "Челси". Я приехал в Ниццу, где была яхта Абрамовича. Нас встретили около 20 человек, который были службой безопасности. Но как только на палубу вышли Абрамович, его жены и сын, охрана словно испарилась.
На тот момент я провел три успешных сезона в "Тоттенхэме", но хотел бороться за трофеи. Я не верил, что это возможно в составе "шпор", поэтому хотел перейти в более сильный клуб. Я сказал Абрамовичу, что переговоры будут сложными. Когда я вернулся в "Тоттенхэм", президент клуба сказал мне, что у меня действующий контракт и шансов на трансфер нет", - приводит слова Модрича The Guardian.
В итоге Модрич летом 2012 года перешел в мадридский "Реал" за 35 миллионов евро. Хавбек выступает за королевский клуб до сих пор.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Норвич Сити
|27
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