Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт
Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен
Хорватский полузащитник Лука Модрич продлит свой контракт с "Реал Мадридом" до 2023 года, сообщает журналист издания Marca Хосе Феликс Диас..
По информации источника, многие годы королевский клуб пытался найти кого-то кто сможет его заменить, но не смог обнаружить никого, кто хотя бы близок к хорвату: "Такого, как он - больше нет", - говорят в клубе.
Отмечается, что руководство не хочет, чтобы после завершения карьеры Модрич покидал клуб. Они хотят оставить его в клубе, хоть и в другой роли.
Сообщается, что за последние годы многие клубы предлагали ему огромные контракты, но он даже не рассматривал эти предложения, так как его сердце принадлежит "Мадриду".
Также не пропустите: "Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" возьмет в аренду Кулушевски
-
Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио"
-
Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт
-
"Барселона" договорилась с Обамеянгом
-
"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара
-
Анчелотти попросил Тите не выпускать игроков в "Реала" в матче сборной Бразилии
-
Суарес хочет остаться в "Атлетико", но не входит в планы клуба
-
Куртуа поделился ожиданиями от матча против ПСЖ в Лиге чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" главный претендент на Дембеле
-
ЦСКА сделал большое предложение полузащитнику "Лилля" Шеке
-
Миранчук не против перейти в "Лацио"
-
Главные новости дня: 29 января
-
"Марсель" в серии пенальти одолел "Монпелье" и другие результаты 1/8 финала Кубка Франции
-
"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги
-
Официально: Жиго подписал контракт с "Марселем"
-
Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта
-
Буркина Фасо обыграла Тунис и прошла в полуфинал Кубка Африки
-
Траоре прокомментировал свое возвращение в "Барселону"
-
Азмун покинет "Зенит" зимой
-
"Фиорентина" не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14