Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлит свой контракт с "Реал Мадридом" до 2023 года, сообщает журналист издания Marca Хосе Феликс Диас..

По информации источника, многие годы королевский клуб пытался найти кого-то кто сможет его заменить, но не смог обнаружить никого, кто хотя бы близок к хорвату: "Такого, как он - больше нет", - говорят в клубе.

Отмечается, что руководство не хочет, чтобы после завершения карьеры Модрич покидал клуб. Они хотят оставить его в клубе, хоть и в другой роли.

Сообщается, что за последние годы многие клубы предлагали ему огромные контракты, но он даже не рассматривал эти предложения, так как его сердце принадлежит "Мадриду".

Также не пропустите: "Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара. | http://soccernews.ru