Лука Пеллегрини прибыл на медобследование в "Ювентус"

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Лука Пеллегрини прибыл на медобследование в "Ювентус"

Защитник "Ромы" Лука Пеллегрини в шаге от перехода в "Ювентус".

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний игрок уже прилетел в Турин для прохождения медобследования.

Отметим, что "Ювентус" включит в сделку Леонардо Спинаццолу. Кроме того, "Рома" доплатит 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Пеллегрини две голевые передачи в 18 играх.

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