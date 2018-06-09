Лука Тони назвал "Баварии" идеального кандидата на замену Левандовски

Экс-игрок "Баварии" Лука Тони поделился мнением о возможной замене форварда Роберта Левандовски.

"Если игрок хочет уйти, не стоит препятствовать его уходу. Кто смог бы заменить Роберта? Мауро Икарди. Он бы стал идеальным решением. Это выдающийся нападающий, к тому же он моложе Роберта" - приводит слова Тони Bild.

Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересованы "Челси" и "Ювентус".

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