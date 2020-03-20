Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду

Теги ювентусманчестер ситилука тони криштиану роналдугабриэл жезус

Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду

Известный в прошлом итальянский футболист Лука Тони поделился мыслями о том, кто бы мог идеально дополнить в атакующей линии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Думаю, это Габриэл Жезус из "Манчестер Сити". Криштиану не является чистым центральным нападающим, но он тот, кто забивает и должен забивать больше всего голов. Бразилец был бы наиболее подходящим партнёром для него. Он тоже много забивает, открывает пространство для других и ему всего 22 года", - приводит слова Тони Tuttosport.

На прошлой неделе сообщалось, что Жезус входит в шорт-лист "Ювентуса", который собирается летом купить нового топ-нападающего.

В текущем сезоне бразилец забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 39 матчах за "Сити". Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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