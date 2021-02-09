Лука Тони оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"

Бывший форвард "Фиорентины" Лука Тони поделился ожиданиями от игры новичка "фиалок" Александра Кокорина.

"Он способен показывать хорошую игру. Его хотят использовать на позиции центрального нападающего. Но, думаю, Александра лучше выпускать в паре с кем-то. Например, с Кристианом Куаме", - цитирует Тони Vilona News.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Россиянин дебютировал за итальянскую команду в прошлую пятницу в проигранном матче с "Интером" (0:2).

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