Лука Тони оценил поведение Роналду

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Лука Тони оценил поведение Роналду

Фото твиттер Cristiano Ronaldo Fans

Известный итальянский форвард Лука Тони прокомментировал неоднозначный поступок нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец после матча с "Дженоа" (3:1) бросил на газон свою футболку. Есть версия, что он обещал подарить майку мальчику, подающему мячи.

"Роналду очень важен для "Ювентуса". Он забивает много голов, но его отношение к команде вызывает вопросы. Я в своё время был очень эгоистичным, но если не забивал, то всё равно оставался на поле, чтобы отпраздновать победу. Я скрывал разочарование и держал его в себе. Независимо от того, случайно это произошло или нет, ты не бросаешь футболку, а отдаешь её. Великие чемпионы должны подавать пример", - цитирует Тони Tuttosport.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".

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