Лука Тони: "Однажды Гвардиола возглавит итальянский клуб"

Экс-игрок сборной Италии Лука Тони высказал мнение о том, что в будущем главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола возглавит итальянский клуб. Об этом сообщает Football Italia.

"Однажды он возглавит итальянский клуб. Он любит вызовы. Он сам мне сказал, что хотел бы вернуться в Серии А, но уже в роли тренера.

Я вижу его в "Роме", так как он выступал за этот клуб. Ну или в "Ювентусе", - сказал Тони.

Ранее сообщалось, что 48-летний испанец хочет работать в "Сити" еще, как минимум, 4 года.

Не пропустите: ПСЖ предлагает "Атлетико" обмен форвардами | http://soccernews.ru