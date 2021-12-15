Лука Тони высказался о проблемах "Ювентуса"

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Лука Тони высказался о проблемах "Ювентуса"Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Италии Лука Тони поделился мнением о проблемах "Ювентуса" после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду

"Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.

"Юве" не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году", – сказал Тони.

Отметим, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. В 134 матчах за туринский гранд он забил 101 гол.

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