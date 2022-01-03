Лука Тони высказался о возможно трансфере Икарди в "Ювентус"
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" Лука Тони поделился мнением о возможном трансфере Мауро Икарди в стан "бьянконери".
"Икарди может помочь "Ювентусу" забить те голы, которых не хватало в первые месяцы после завершения эпохи Криштиану Роналду.
До тех пор, пока тело позволяет выходить на поле, голевое чутье будет на месте. То, что я стал лучшим бомбардиром Серии А в 38 лет, не случайность. Икарди в этом плане похож на меня. При подаче он способен понять, где окажется мяч, и поэтому забивает.
Я верю в то, что Икарди, находящемуся в тени звезд ПСЖ, может пойти на пользу игра в стартовом составе такого клуба, как "Ювентус".
Много лет назад Икарди был одним из самых многообещающих молодых футболистов. За последние годы ему не удалось добиться значительного прогресса, но он по-прежнему один из лучших в своем амплуа. А у "Ювентуса" после расставания с Роналду есть проблемы именно у ворот соперника. У Аллегри много сильных нападающих, от Дибалы и Кина до Мораты, но никто из них не играет у чужих ворот так, как Икарди.
При Икарди у "Юве" будет больше вариантов в атаке, а его голы помогут попасть в зону Лиги чемпионов. Да, до Мауро нужно доводить мяч, но я не думаю, что с этим будут проблемы, учитывая присутствие Дибалы, Кьезы и Куадрадо", – сказал Тони.
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