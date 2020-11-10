Лука Йович договорился с прокуратурой, чтобы не сесть в тюрьму
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович сумел избежать тюремного заключения в Сербии, сообщает журналист Мельчор Руис в своем Twitter.
По данным источника, футболист договорился с прокуратурой и заплатит 30 тысяч евро в качестве штрафа. Форвард обвинялся в нарушении правил карантина, который был введен в Сербии из-за пандемии коронавируса. Летом Йович прилетел из Испании в Сербию и должен был находиться на карантине в течение 28 дней, но его заметили на улице. Изначально прокуратура требовала для игрока тюремного заключения сроком на шесть месяцев.
В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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