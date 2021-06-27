Лука Йович может перейти в "Милан"

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, "Милан" интересуется сербским форвардом мадридского "Реала" Лукой Йовичем.

По информации источника, руководство "сливочниых" не хочет платить зарплату Йовичу еще четыре года, которые остались по контракту и готов продать игрока.

Напомним, что "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов евро немецкому "Айнтрахту".

В прошедшем сезоне вторую половину игрового года Йович играл за "Айнтрахт" на правах аренды. Серб сыграл 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 4 гола.

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