Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом, сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям издания, футболист вынужден будет провести некоторое время на карантине в качестве меры предосторожности.
В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Реал" разработал новую схему подписания Мбаппе. | http://soccernews.ru
главное
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
Лента новостей
-
"РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру
-
"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"
-
"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года
-
"Бавария" нацелилась на французского таланта
-
16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя
-
"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио
-
Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом
-
Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом
-
"Спартак" определился с новым генеральным директором
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне
-
"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"
-
Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
-
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
-
Арбитр РПЛ заболел коронавирусом
-
Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"
-
"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14