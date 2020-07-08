Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом

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Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, футболист вынужден будет провести некоторое время на карантине в качестве меры предосторожности.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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