Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, футболист вынужден будет провести некоторое время на карантине в качестве меры предосторожности.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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