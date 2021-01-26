Лука Йович: "Счастлив вернуться в "Айнтрахт"

Форвард "Реала" Лука Йович, выступающий за "Айнтрахт" на правах аренды, высказался о своем возвращении во Франкфурт.

"Счастлив вернуться в "Айнтрахт". Мне тут очень комфортно, и это заметно на поле. За все время в "Реале" я смог забить только дважды, а после перехода на моем счету уже 3 гола в 3 матчах. Город, клуб и, прежде всего, команда созданы для меня.