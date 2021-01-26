Лука Йович: "Счастлив вернуться в "Айнтрахт"
Форвард "Реала" Лука Йович, выступающий за "Айнтрахт" на правах аренды, высказался о своем возвращении во Франкфурт.
"Счастлив вернуться в "Айнтрахт". Мне тут очень комфортно, и это заметно на поле. За все время в "Реале" я смог забить только дважды, а после перехода на моем счету уже 3 гола в 3 матчах. Город, клуб и, прежде всего, команда созданы для меня.
В Мадриде мне не повезло. Травмы и проблемы в личной жизни не дали мне раскрыться. Но большая удача, что я мог тренироваться вместе с лучшими игроками мира. В "королевском клубе" я набрался опыта. Их стиль игры совершенно другой, давление очень высоко. Поэтому я принял решение сделать шаг назад и уйти, чтобы потом вернуться", — сказал Йович.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20