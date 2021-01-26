Лука Йович: "Счастлив вернуться в "Айнтрахт"

Теги лука йовичайнтрахт франкфурт

Лука Йович: "Счастлив вернуться в "Айнтрахт"Форвард "Реала" Лука Йович, выступающий за "Айнтрахт" на правах аренды, высказался о своем возвращении во Франкфурт.

"Счастлив вернуться в "Айнтрахт". Мне тут очень комфортно, и это заметно на поле. За все время в "Реале" я смог забить только дважды, а после перехода на моем счету уже 3 гола в 3 матчах. Город, клуб и, прежде всего, команда созданы для меня.

В Мадриде мне не повезло. Травмы и проблемы в личной жизни не дали мне раскрыться. Но большая удача, что я мог тренироваться вместе с лучшими игроками мира. В "королевском клубе" я набрался опыта. Их стиль игры совершенно другой, давление очень высоко. Поэтому я принял решение сделать шаг назад и уйти, чтобы потом вернуться", — сказал Йович.

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