Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина и может быть наказан руководством Ла Лиги, сообщает СОРЕ.
Футболист пригласил друзей на барбекю и опубликовал видео события в сториз своего Instagram, хотя подобные мероприятия запрещены из-за угрозы распространения коронавируса.
Luka Jovic de barbacoa con los amigos— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020
¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga?
IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL
Напомним, что в апреле форвард вернулся из Испании в Сербию, несмотря на введенные правила карантина. Позже Йович получил перелом ступни после падения со стены дома и пытался обмануть при этом клуб.
"Реал" купил Йовича у "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
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|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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