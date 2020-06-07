Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина

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Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в очередной раз нарушил правила карантина и может быть наказан руководством Ла Лиги, сообщает СОРЕ.

Футболист пригласил друзей на барбекю и опубликовал видео события в сториз своего Instagram, хотя подобные мероприятия запрещены из-за угрозы распространения коронавируса. 

Напомним, что в апреле форвард вернулся из Испании в Сербию, несмотря на введенные правила карантина. Позже Йович получил перелом ступни после падения со стены дома и пытался обмануть при этом клуб.

"Реал" купил Йовича у "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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