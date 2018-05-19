Лука Зидан дебютировал за главную команду "Реала"

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Лука Зидан дебютировал за главную команду "Реала"

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан вышел в стартовом составе на матч 38-го тура Примеры против "Вильярреала".

Эта игра стала дебютной для 20-летнего стража ворот в основной команде "сливочных".

Напомним, что Лука Зидан является сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

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