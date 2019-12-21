Лука Зидан: "Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын"

Теги реал мадридрасинг сантандерлука зиданзинедин зидан

Лука Зидан: "Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын"

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан рассказал о своих карьерных амбициях.

"Моя цель - поехать на молодёжный Евро. Впрочем, моя приоритетная задача - проявить себя в клубе. Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын", - приводит слова 21-летнего француза Marca.

Лука Зидан является старшим сыном легендарного футболиста Зинедина Зидана, который сейчас тренирует "Реал".

В текущем сезоне голкипер на правах аренды выступает за "Расинг", сыграл 18 матчей и пропустил 24 гола.

Не пропустите: Лука Зидан рассказал, где хочет продолжить карьеру. | http://soccernews.ru
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