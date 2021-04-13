Лука Зидан: "Моя фамилия привлекает слишком много внимания"
Фото: football.ua
Голкипер "Райо Вальекано" Лука Зидан поделился мнением о том, как его знаменитая фамилия влияет на карьеру. Вратарь — сын титулованного футболиста, а теперь главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
"Есть положительные и отрицательные моменты. Конечно, я очень рад, что делал и продолжает делать мой отец. Но с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Но я привык к этому с детства .
Люди думают, что я получаю свое место в команде, так как я сын известного футболиста. Это создает много проблем. Нельзя к таким игрокам относиться иначе, чем к другим. Со стороны проще всего говорить, что ты играешь, потому, что ты чей-то сын", — цитирует Луку Footmercato.
22-летний француз провел в Сегунде 8 матчей, 2 из которых отстоял на ноль. "Райо Вальекано" после 33 туров набрал 55 баллов и располагается на 6-й позиции.
Не пропустите: Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020
-
Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
-
Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду
-
"Барселона" готовит предложение по Неймару
-
4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
Лента новостей
-
Представители Маслова отреагировали на резкие слова Ловчева
-
Тедеско - один из кандидатов на пост главного тренера "Айнтрахта"
-
Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
-
CIES назвали лучшего игрока ТОП-5 чемпионатов за последний месяц. Результат неожиданный
-
Лука Зидан: "Моя фамилия привлекает слишком много внимания"
-
Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезона
-
1
Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020
-
Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
-
Ловчев: "Маслов — туповатенький футболист"
-
Ибрагимович получил дисквалификацию на один матч
-
1
Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду
-
В "Спартаке" отреагировали на заявление "Локомотива" об оправдании расизма в адрес Гильерме
-
1
"Барселона" готовит предложение по Неймару
-
4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
1
Рибальта после ухода из "Зенита" получил должность в "Парме"
-
1
Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича
-
1
Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных
-
"Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков
-
Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020
-
1
Серхио Рамос заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18