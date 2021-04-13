Лука Зидан: "Моя фамилия привлекает слишком много внимания"

Фото: football.ua

Голкипер "Райо Вальекано" Лука Зидан поделился мнением о том, как его знаменитая фамилия влияет на карьеру. Вратарь — сын титулованного футболиста, а теперь главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

"Есть положительные и отрицательные моменты. Конечно, я очень рад, что делал и продолжает делать мой отец. Но с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Но я привык к этому с детства .

Люди думают, что я получаю свое место в команде, так как я сын известного футболиста. Это создает много проблем. Нельзя к таким игрокам относиться иначе, чем к другим. Со стороны проще всего говорить, что ты играешь, потому, что ты чей-то сын", — цитирует Луку Footmercato.

22-летний француз провел в Сегунде 8 матчей, 2 из которых отстоял на ноль. "Райо Вальекано" после 33 туров набрал 55 баллов и располагается на 6-й позиции.