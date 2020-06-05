Лука Зидан может перебраться во Францию
Голкипер "Реала" Лука Зидан близок к переезду во Францию.
Как сообщает Le10Sport, 22-летним игроком интересуется "Бордо". Отметим, что Зинедин Зидан выступал за французский клуб с 1992 по 1996 год.
В конце месяца у Луки истекает контракт с "Реалом", поэтому он может перейти в "Бордо" в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Зидан находится в аренде в "Расинге", за который провел 29 игр и пропустил 37 голов.
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