Лука Зидан может перебраться во Францию

Голкипер "Реала" Лука Зидан близок к переезду во Францию.

Как сообщает Le10Sport, 22-летним игроком интересуется "Бордо". Отметим, что Зинедин Зидан выступал за французский клуб с 1992 по 1996 год.

В конце месяца у Луки истекает контракт с "Реалом", поэтому он может перейти в "Бордо" в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Зидан находится в аренде в "Расинге", за который провел 29 игр и пропустил 37 голов.

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