Лука Зидан может перебраться во Францию

Теги бордореал мадридлука зидан

Лука Зидан может перебраться во Францию

Голкипер "Реала" Лука Зидан близок к переезду во Францию.

Как сообщает Le10Sport, 22-летним игроком интересуется "Бордо". Отметим, что Зинедин Зидан выступал за французский клуб с 1992 по 1996 год.

В конце месяца у Луки истекает контракт с "Реалом", поэтому он может перейти в "Бордо" в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Зидан находится в аренде в "Расинге", за который провел 29 игр и пропустил 37 голов.

Читайте также: Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 июня

Главные новости дня: 4 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов