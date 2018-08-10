Лука Зидан может покинуть "Реал" и продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы

Голкипер мадридского "Реала" Лука Зидан может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе", информирует Football Espana.

По сведениям источника, "старая синьора" планирует подписать 20-летнего вратаря "сливочных", дабы в будущем иметь преимущества в борьбе за отца футболиста - Зинедина, которого хотят видеть своим новым главным тренером многие гранды европейского футбола.

Напомним, Марсело готов изучить предложение "Ювентуса". | soccernews.ru