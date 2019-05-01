Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан может сменить команду по окончании текущего сезона, сообщает Le Figaro.

По информации источника, на 20-летнего голкипера нацелился "Клермон", представляющий французскую Лигу 2.

Напомним, что контракт Зидана-младшего с королевским клубом истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ранее интерес к нему проявлял "Базель".

"Клермон" является середняком второго французского дивизиона. По итогам 35 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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