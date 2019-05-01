Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона

Теги лука зиданреал мадридклермон

Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан может сменить команду по окончании текущего сезона, сообщает Le Figaro.

По информации источника, на 20-летнего голкипера нацелился "Клермон", представляющий французскую Лигу 2.

Напомним, что контракт Зидана-младшего с королевским клубом истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ранее интерес к нему проявлял "Базель".

"Клермон" является середняком второго французского дивизиона. По итогам 35 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Реал" поборется с "Наполи" за защитника "Лиона". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"

"Аякс" повторил рекорд "Реала" и "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол Эспаньол 35 44
11 Бетис Бетис 35 44
12 Эйбар Эйбар 35 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов