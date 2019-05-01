Лука Зидан получил предложение от клуба из второго французского дивизиона
Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан может сменить команду по окончании текущего сезона, сообщает Le Figaro.
По информации источника, на 20-летнего голкипера нацелился "Клермон", представляющий французскую Лигу 2.
Напомним, что контракт Зидана-младшего с королевским клубом истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ранее интерес к нему проявлял "Базель".
"Клермон" является середняком второго французского дивизиона. По итогам 35 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
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|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30