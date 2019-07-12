Лука Зидан прокомментировал свой уход из "Реала"
Вратарь Лука Зидан ожидает, что уход из "Реала" в "Расинг" пойдёт на пользу его карьере.
"У меня было много предложений, но самым интересным мне показался "Расинг". Я бы хотел прогрессировать в клубе с такой богатой историей, как этот. Уход из "Реала" должен пойти на пользу. Хочу поскорее познакомиться с новой командой и новым городом", - цитирует 21-летнего француза Marca.
Напомним, что "Расинг" арендовал Зидана-младшего до конца следующего сезона.
Голкипер является воспитанником "Реала", за основную команду "бланкос" провёл 2 матча и пропустил 4 гола.
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|Атлетик Бильбао
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|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Реал Вальядолид
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|38
|41
|18
|Жирона
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