Лука Зидан рассказал, где хочет продолжить карьеру

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан заявил о желании перебраться в один из французских клубов.

"Мне нравится Испания, но я чувствую себя французом. Я нахожусь в этой стране с трёх лет, но все мои привычки - французские. Большую часть своего отпуска я нахожусь во Франции, ведь я ещё очень молод. Ко мне уже обращались несколько клубов. Я надеюсь, что смогу продолжить карьеру в своей родной стране в следующем сезоне. Хочу добиться успеха именно у себя дома", - цитирует Зидана-младшего L'Equipe.

В текущем сезоне 21-летний голкипер на правах аренды выступает за "Расинг", сыграл 18 матчей и пропустил 24 гола.

Контракт Луки Зидана с "Реалом" истекает летом 2020 года, после чего он сможет уйти в другую команду в качестве свободного агента.

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