Лука Зидан рассказал, где хочет продолжить карьеру
Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан заявил о желании перебраться в один из французских клубов.
"Мне нравится Испания, но я чувствую себя французом. Я нахожусь в этой стране с трёх лет, но все мои привычки - французские. Большую часть своего отпуска я нахожусь во Франции, ведь я ещё очень молод. Ко мне уже обращались несколько клубов. Я надеюсь, что смогу продолжить карьеру в своей родной стране в следующем сезоне. Хочу добиться успеха именно у себя дома", - цитирует Зидана-младшего L'Equipe.
В текущем сезоне 21-летний голкипер на правах аренды выступает за "Расинг", сыграл 18 матчей и пропустил 24 гола.
Контракт Луки Зидана с "Реалом" истекает летом 2020 года, после чего он сможет уйти в другую команду в качестве свободного агента.
Не пропустите: Дешам назвал своего возможного преемника в сборной Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В Кубке России может появиться групповой этап
-
Самедов оценил перспективы сборной России на Евро-2020
-
Восемь клубов ведут борьбу за Винисиуса Жуниора
-
Райола хочет заработать огромную сумму на трансфере Холанда
-
Экс-тренер киевского "Динамо" Хацкевич возглавил лидера ФНЛ
-
Слуцкий принял первые кадровые решения в "Рубине"
-
Зе Луиш отправил соперника в нокаут в матче Кубка Португалии
-
Лука Зидан рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
Новиков прокомментировал продление контракта с "Динамо"
-
В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии
-
Роналду рассказал, как придумал собственный стиль празднования голов
-
Гвардиола определил три трансферные цели для "Манчестер Сити" на лето 2020 года
-
"Милан" заинтересован в приглашении именитого немецкого тренера
-
"Динамо" объявило о продлении контракта с тренером Новиковым
-
1
"Это позор": Яя Туре раскритиковал получение Месси шестого "Золотого мяча"
-
СМИ узнали размер зарплаты Слуцкого в "Рубине"
-
Озил близок к уходу из "Арсенала"
-
Дешам назвал своего возможного преемника в сборной Франции
-
Караваев: "Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?"
-
Игрок "Реала" установил рекорд Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10