Лука Зидан станет третьим вратарем "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на своего сына Луку в качестве третьего голкипера главной команды в предстоящем сезоне, сообщает Marca.

По сведениям издания, Лука Зидан заменит в составе королевского клуба Рубен Яньес, который покинет клуб.

В минувшем сезоне 19-летний Зидан провел за "Кастилью" 7 матчей и пропустил 8 голов.

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