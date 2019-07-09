Лука Зидан выбрал новый клуб
Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан сменит команду во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.
По сведениям издания, 21-летний француз решил уйти в аренду на ближайший сезон, чтобы получать стабильную игровую практику.
Ожидается, что голкипер перейдёт в "Расинг". Он выбрал клуб из Сантандера по совету отца Зинедина Зидана.
Контракт Зидана-младшего с "бланкос" истекает через год, но, скорее всего, "Реал" продлит его.
Не пропустите: Стало известно, кто будет вторым вратарём "Реала" в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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