Лука Зидан выбрал новый клуб

Теги реал мадридрасинг сантандерлука зиданзинедин зидантрансферы

Лука Зидан выбрал новый клуб

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан сменит команду во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, 21-летний француз решил уйти в аренду на ближайший сезон, чтобы получать стабильную игровую практику.

Ожидается, что голкипер перейдёт в "Расинг". Он выбрал клуб из Сантандера по совету отца Зинедина Зидана.

Контракт Зидана-младшего с "бланкос" истекает через год, но, скорее всего, "Реал" продлит его.

Не пропустите: Стало известно, кто будет вторым вратарём "Реала" в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов