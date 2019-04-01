Лука Зидан высказался о своём дебюте на "Сантьяго Бернабеу"

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Лука Зидан высказался о своём дебюте на "Сантьяго Бернабеу"

Вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан поделился впечатлениями от своего первого матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Очень горжусь, что сыграл на "Бернабеу". Я пробился в состав из молодёжной команды и доволен, что после многих лет упорной работы дебютировал в домашнем матче", - цитирует Зидана Football Espana.

Стоит отметить, что 20-летний голкипер вышел с первых минут на матч 29-го тура Примеры против "Уэски" и пропустил два гола. Это произошло во второй игре после возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала".

Лука Зидан провёл второй поединок за основную команду "Реала". Первый был в мае 2018 года - на выезде "сливочные" сыграли вничью с "Вильярреалом" со счётом 2:2. 

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