Лукаку близок к возвращению в АПЛ
Фото: Твиттер @RomeluLukaku9
Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Авторитетное издание The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов сообщает, что бельгиец близок к возвращению в Английскую Премьер Лигу.
В услугах футболиста заинтересовано несколько топ-клубов. Одним из основных претендентов на игрока является лондонский "Челси", за который он ранее выступал.
Кроме "аристократов" в Англии Лукаку играл за "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне 27-летний нападающий выходил на поле в составе "Интера" в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 27 забитых мячей и 8 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 90,00 млн €
Читать также: "Челси" готов предложить серьезную сумму за Лукаку | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге
-
Стало известно, во сколько обойдется "Локомотиву" увольнение Николича
-
"Реал" поздравил "Барселону" с выигрышем Кубка Испании
-
Карпин может вернуться в "Спартак"
-
Главные новости дня: 17 апреля
Лента новостей
-
Нойер отреагировал на новости об уходе Флика
-
Поль Погба: "Я не люблю играть и не побеждать"
-
"Спартак" снял ролик в честь 99-летия клуба (видео)
-
Кварацхелия получил травму в матче с "Уралом"
-
"Рубин" в меньшинстве отстоял победу в матче с "Уралом"
-
СМИ в Англии предполагают, что Санкт-Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020
-
Вальверде не поможет "Реалу" в матче с "Хетафе"
-
Лукаку близок к возвращению в АПЛ
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе клуба к Карпину
-
Лапорта: "Месси - лучший в мире, он крепко связан с клубом"
-
Вилков может завершить карьеру судьи после игры "Локомотив" - "Ростов"
-
Куман взял первый трофей с "Барсой": Месси снова без бороды, а "блаугранас" снова фавориты на чемпионство в Ла Лиге
-
Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании и как тренер, и как футболист "Барселоны"
-
Агент Мухина высказался о будущем игрока в "Локомотиве"
-
"Фиорентина" отказалась общаться с прессой после поражения от "Сассуоло"
-
Тренер "Атлетика" Марселино прокомментировал поражение от "Барселоны" в финале Кубка Испании
-
Стало известно, во сколько обойдется "Локомотиву" увольнение Николича
-
Куман: "Такой счет ненормален, но победа в Кубке заслуженная"
-
"Реал" возобновил интерес к Стерлингу
-
Месси - второй самый титулованный футболист в истории
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18