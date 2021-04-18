Лукаку близок к возвращению в АПЛ

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Лукаку близок к возвращению в АПЛФото: Твиттер @RomeluLukaku9 
Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Авторитетное издание The Athletic со ссылкой на некоторых директоров клубов и агентов сообщает, что бельгиец близок к возвращению в Английскую Премьер Лигу.

В услугах футболиста заинтересовано несколько топ-клубов. Одним из основных претендентов на игрока является лондонский "Челси", за который он ранее выступал.

Кроме "аристократов" в Англии Лукаку играл за "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 27-летний нападающий выходил на поле в составе "Интера" в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 27 забитых мячей и 8 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 90,00 млн €

Читать также: "Челси" готов предложить серьезную сумму за Лукаку | http://soccernews.ru
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