Лукаку - четвертый игрок "Интера", забивший 20 голов в дебютном сезоне

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку отметился голом в игре против "Болоньи".

Таким образом, 27-летний бельгиец забил 20-й гол в текущем сезоне Серии А.

Как сообщает Opta Sports, Лукаку стал четвертым футболистом "нерадзурри", который смог забить в дебютном сезоне в чемпионате 20 и более голов.

Ранее такое удавалось Роналдо (1998 год), Иштвану Ньершу (1949) и Джузепе Меацца (1930).

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